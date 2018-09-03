Антон Заболотный: "Идею с усами придумал Дзюба"

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал детали необычного поздравления с юбилеем главного тренера команды Станислава Черчесова.
Футболисты сборной России перед тренировкой в Новогорске футболисты во главе с Артемом Дзюбой вышли на поле с накладными усами, поздравив Черчесова с юбилеем. Также тренеру вручили майку с 55-м номером на спине.
- Вам усы идут?
- Не знаю, со стороны не видел еще, но акция хорошая была.
- Чья идея?
- Капитан (Артем Дзюба. - Прим. "СЭ") нас подозвал. Пошли, надели майки и усы. Ребята продумали.
- В каком сейчас состоянии команда, учитывая такой напряженный график?
- В отличном. Ребята отдаются тренировкам полностью. Атмосфера вообще здоровская. Чемпионат мира внес классную атмосферу, ребята прибавили эмоционально, чувствуется хорошее настроение. (Александр РОГУЛЕВ)