Антон Заболотный: "Черчесов был мной недоволен? Это рабочие моменты"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, отметил, что главный тренер команды Станислав Черчесов доносит информацию до игроков в более строгой манере. Напомним, что сбор россиян начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

– Как вам работа с Черчесовым? Показалось, что на тренировке он был вами не доволен.

– Нет, это рабочие моменты, он пытается до нас довести концепцию футбола. Вторая тренировка – не показатель. В клубах же по-разному наигрывают футболистов. Тренерский штаб доносит до нас информацию. Никаких обид нет. Можно доносить информацию по-разному, он это делает в строгом режиме. Стараемся действовать так, как говорит Станислав Саламович.

– Команде хватит нескольких дней, чтобы сыграться?

– Чем больше времени, тем лучше. Посмотрим, как все получится. Будем работать и показывать, на что способны. (Павел ГУРЕВИЧ)

Россия-полтора. Кто они такие