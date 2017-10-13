Антон Заболотный: "Аргентина и Испания будут бороться за выход в финал ЧМ-2018"

Нападающий сборной России Антон Заболотный отметил, что национальной команде будут очень полезны контрольные игры с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября). В то же время форвард уверен, что оба соперника будущим летом будут бороться за место в финале чемпионата мира.

– И у Аргентины, и у Испании высококлассные команды, – сказал Заболотный. – Поэтому тут легко рассуждать. Думаю, оба ближайших соперника сборной летом будут бороться за место в финале чемпионата мира. Для России это будет очень хороший опыт и отличная проверка сил. Потом сможем понять, насколько наша сборная способна конкурировать с такими классными командами.

– Кто вам больше нравится – испанцы или аргентинцы?

– По последним результатам на международных турнирах Испания – более статусная сборная. У испанцев очень дисциплинированная команда, против нее, уверен, будет сложно играть. (Андрей СИЗЯКИН)