Антон Швец: "Сборная России - огромная мотивация для меня"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец отметил, что был рад получить приглашение в сборную России. Хавбек дебютировал за национальную команду в контрольном матче против "Динамо" (3:0).

– Сборная стала для меня неким бонусом (улыбается), – сказал в эфире программы "8-16" Швец. – Вызвали, чтобы я увидел, что такое сборная, каково за нее играть, и мне сильно понравилось. Национальная команда – огромная мотивация. В личном разговоре Станислав Черчесов сказал Олегу Кононову, что следит за всеми, у всех есть шанс попасть в сборную, нужно стараться и работать.