Антон Швец: "Не ожидал вызова в сборную России, для меня это большая честь"

Полузащитник "Ахмата" и сборной России Антон Швец отметил, что в клубе никто не хотел, чтобы ушел главный тренер Олег Кононов. Хавбек также отметил, что не ожидал вызова в национальную команду.

– Не ожидал вызова. Очень обрадовался, для меня это большая честь, – сказал Швец. – Мне надо многим надо работать, улучшаться. Для меня будет хорошо сыграть хоть 5 минут с Аргентиной или Испанией. Никого бояться не надо. Это будут большие матчи.

"Ахмат"? Никто не хотел, чтобы ушел Кононов. Но мы выиграли последнюю игру, у нас хорошее настроение. Сейчас голова о сборной думает. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Сборная России готовится к матчу с Аргентиной. LIVE!