Антон Швец: "Черчесов сказал, что у всех будет шанс попасть в сборную"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец, дебютировавший в сборной России в контрольном матче против "Динамо" (3:0), остался доволен знакомством с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Также хавбек отметил, что ему понравилась атмосфера в сборной.

Напомним, Швец вышел на замену на 76-й минуте встречи, замнив автора победного гола в ворота бело-голубых Антона Миранчука.

- Для любого игрока попасть в национальную сборную - мечта. Но я, если честно, об этом не думал. Был сконцентрирован на играх за клуб, - цитирует официальный сайт "Ахмата" Швеца. - Не ожидал, что это (вызов в сборную. - Прим. "СЭ") произойдет так быстро.

Черчесов поздравил всех с игрой и победой. Сказал, чтобы мы продолжали работать, что у всех есть шанс попасть в сборную, потому что он следит за всеми играми. Он пожелал нам удачи.

Главный тренер оставил приятные впечатления. У него на первом месте, конечно же, дисциплина. Он - хороший тренер. Где надо, строгий.

Все понравилось, все на высшем уровне. Но, конечно, атмосфера другая - есть разница между сборной и клубом. Лично я никого не знал, но о всех, конечно же, слышал - все-таки играем в одном чемпионате.