Антон Шунин: "Поздравление Черчесова – классная акция. Все дружелюбно получилось"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал о новом шансе в сборной России – в последний раз голкипер выступал за национальную команду почти 7 лет назад (в 2011 году Россия и Греция сыграли вничью в товарищеском матче – 1:1).

Также 31-летний динамовец поделился впечатлениями от поздравления с 55-летием главного тренера Станислава Черчесова.

– Как ощущается перестройка сборной? Как видится изнутри?

– В команде все отлично, у нас полное взаимопонимание.

– Вы давно не вызывались в сборную. Были мысли, что это еще возможно?

– Любой профессиональный футболист хочет защищать цвета сборной, я не исключение.

-В Турции очень эмоциональные болельщики. В команде не обсуждают "теплый" прием, который вам могут устроить?

– Видел, что стадион вмещает около 40 тысяч болельщиков. Уверен, что будет отличная атмосфера. Она никак не помешает нам выступить достойно. Всегда приятно, когда на трибунах поддерживают команду, пусть даже и твоего соперника.

– Как готовили акцию с усами на день рождения Черчесова? Усы не натерли?

– Нет, не натерли. Наш капитан Дзюба объявил, что нужно зайти в комнату, мы там увидели усы, футболки, надели их. Это классная акция, дружелюбная. Хорошее поздравление получилось. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Сборная России продолжает подготовку к матчам с Турцией (7 сентября, Трабзон, Лига наций) и Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, контрольный матч). Вечером 5 сентября команда вылетит в Турцию.