Антон Шунин: "Ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что не собирается узнавать, почему его не вызывают в сборную России. Он добавил, что нужно доказывать все на поле.
– Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали с вами возможность вашего приглашения в команду?
– Нет, конечно. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть – будешь в сборной, – приводят "Известия" слова Шунина. - Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут его нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают. Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне этого объяснять.
Нужно на поле доказывать свое право быть в национальной команде. Если "Динамо" будет побеждать, а я – чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет.
Дополнительная информация
https://iz.ru/659341/aleksei-fomin/anton-shunin-rad-chto-v-dinamo-ostalsia-berezovskii
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Этого дерьмоеда дешевую актриску Тоньку Шунину давно пора из футбика отправить на панель ,там ей место.
10:15
romavodov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
10:02
Alukard1349
Скоро будешь свой уровень показывать там где всему Дну место-в ПФЛ)))
09:57
доктор Фишер
Черчес тупо делает ставку на криворукого Конифея, хотя ему давно пора на пенсию. "Базель" из него сделал клоуна, первый гол полностью на совести Конифея. В сборной должны быть Лунев, Селихов и Гиля. Н подхвате Беленов, Ребро, Лодыга, Конифей. А Шунину и в третьем составе сбродной нечего делать.
09:42
Serenky25
Уже спросил. (((: Да потому, что уровень слабоватый показываешь. И не дорабатываешь.
09:36