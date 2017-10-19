Антон Шунин: "Ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что не собирается узнавать, почему его не вызывают в сборную России. Он добавил, что нужно доказывать все на поле.

– Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали с вами возможность вашего приглашения в команду?

– Нет, конечно. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть – будешь в сборной, – приводят "Известия" слова Шунина. - Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут его нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают. Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне этого объяснять.

Нужно на поле доказывать свое право быть в национальной команде. Если "Динамо" будет побеждать, а я – чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет.