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Антон Шунин: "Главное, что Кокорин не сломался после истории в Монако"

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Антон ШУНИН.Антон Шунин: "Были варианты в премьер лиге, но обязан помочь "Динамо"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин рад, что его бывший одноклубник Александр Кокорин не сломался после ситуации с вечеринкой в Монте-Карло. По его словам, форварду нужно было абстрагироваться от этой ситуации.

- Общаетесь с бывшими динамовцами? В частности, поддержали или осудили Кокорина за историю с шампанским в Монако?

- Когда все это произошло, я посчитал, что не нужно звонить и писать Саше. Зачем его тревожить, по 150 раз спрашивать про случившееся? Эту ситуацию надо было отпустить. Александр в этом плане молодец, умеет абстрагироваться. Тяжело, когда на тебя давит вся страна, и главное - этот период пережить. Кокорин это сделал. А свое мнение по ситуации я говорить в прессе не буду. Главное, что Саша не сломался и двигается дальше.

Напомним, в июле нападающий был переведен во вторую команду "Зенита" и оштрафован на крупную сумму после появления в интернете видеозаписи, сделанной в одном из ночных клубов Монако, на которой футболист отдыхает вместе с партнером по сборной России Павлом Мамаевым. Позже Кокорин принес официальные извинения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sars882

ну да бедолага же имеет тонкую душевную организацию.

10:02

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