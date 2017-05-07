Антон Митрюшкин: "Надеюсь попасть на ЧМ-2018 в качестве игрока"

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин выразил надежду попасть на чемпионат мира-2018 в составе сборной России. Он подчеркнул, что за его игрой следит наставник российской команды Станислав Черчесов.

– ЧМ-2018 очень позитивен для России, – цитирует Blick Митрюшкина. – Построены новые стадионы, некоторые еще строятся. Надеюсь попасть на турнир в качестве игрока. Сделаю все для этого. Это моя цель. Знаю, что Черчесов за моей игрой следит.

Игорь Акинфеев? Он монстр! Сейчас он в идеальном возрасте для вратаря. Что касается Беленова и Гильерме, то это отличные вратари, но я стараюсь делать все, чтобы меня заметили.