15:35 | Футбол — Сборная России

Антон Миранчук: "С Бразилией и Францией можно играть на равных!"

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Полузащитник сборной России и "Локомотива" Антон Миранчук выразил уверенность, что национальной команде просто не хватило удачи в реализации моментов в товарищеских матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Также футболист отметил, что психологически готов к чемпионат у мира.

– Что такого есть у Бразилии и Франции, чего нет у нас?

– Забей мы Бразилии свои моменты, которые у нас были, штанги были, и все бы говорили, что мы молодцы. С ними можно играть на равных!

– Менее чем через месяц главное событие четырехлетия. Уже ощущаете его близость?

– Мне кажется, если прямо сейчас об этом думать, то к началу чемпионата мира можно перегореть. Стараюсь постепенно готовиться психологически. Сначала тренировки и контрольные встречи, потом – турнир. Хотя, конечно, совсем не думать об этом не получается. Стадионы, ажиотаж, фанаты – это очень круто. Ради этого мы и играем.

– Порадовались вчера за "Атлетико"?

– Не могу сказать, что прямо радовался, но мадридцы объективно сильнее "Марселя". Они заслужили победу в Лиге Европы – как и мы в чемпионате России. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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бронепоезд

Играть можно,а вот выйграть нет.

17:10

pravo-dsh

Фантазер!

16:39

serzheo

Бразильская пресса иного мнения. Тамошние товарищи Рабинеры прямо указали, опосля игры, дескать у наших Миранчуков техники нет, от слова совсем. Ежели перевести эту фразу на человечий язык с дипломатического, означает она - "Вы играть не умеете, в принципе. И не понятно как вы ДЮСШ закончили, не то, что в сборную попали" Хотя нам это как раз понятно. Блатные учатся, блатные выпускаются, блатные играют, блатные проигрывают. Но этого мало, блатные, оказывается, не понимают, что они бездари от природы и не способны мяч пинать. Блатным кто-то втемяшил в голову, что они ровня Бразилам. Бгг)) три раза, если б не было так грустно.

16:30

MMT

С Бразилией и Францией можно играть на равных, если вы Испания или Германия. А если вы братья Миранчуки, то для начала надо хотя бы в ворота попадать, а не в штангу, а потом пыжиться.

16:10

баламошка

Все недофутболёры ушли в запой на каникулах и стали неадекватными.

15:46

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