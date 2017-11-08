13:15 | Футбол — Сборная России

Антон Миранчук: "Россия будет играть на победу в матче с Аргентиной"

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Полузащитник сборной России Антон Миранчук в преддверии товарищеского матча с Аргентиной подчеркнул, что ажиотаж вокруг встречи подстегивает футболистов. По словам хавбека, россияне намерены играть на победу.

– В свое удовольствие побили по воротам после полуторачасовой тренировки. Как и еще полкоманды, – сказал Миранчук. – Готовимся к Аргентине, сейчас уже больше конкретно к этому матчу. Ажиотаж наш подстегивает. Играть будем на победу. Знакомые просят билеты на матч, узнают, как попасть на матч с Аргентиной. А вы что, тоже хотите? Думаю, уже не достанется! (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, матч Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Хана Аргентине! Месся, лучше сиди на скамейке, чтоб не опозориться----------народный эксперт баламонька.

14:01

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

"По мозгам" схлопотал вроде братан, а переклинило ЭТОГО, "аргентинского победителя"??????

13:43