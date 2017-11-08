Антон Миранчук: "Россия будет играть на победу в матче с Аргентиной"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук в преддверии товарищеского матча с Аргентиной подчеркнул, что ажиотаж вокруг встречи подстегивает футболистов. По словам хавбека, россияне намерены играть на победу.

– В свое удовольствие побили по воротам после полуторачасовой тренировки. Как и еще полкоманды, – сказал Миранчук. – Готовимся к Аргентине, сейчас уже больше конкретно к этому матчу. Ажиотаж наш подстегивает. Играть будем на победу. Знакомые просят билеты на матч, узнают, как попасть на матч с Аргентиной. А вы что, тоже хотите? Думаю, уже не достанется! (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, матч Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.