Антон Миранчук: "Пока рано говорить о том, являемся ли мы с братом основными в сборной"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук отметил, что пока рано говорить о том, являются ли они с братом Алексеем лидерами национальной команды. Он также добавил, что в игре сборной есть свои маленькие нюансы по сравнению с "Локомотивом".

– В этой сборной вы вдвоем чувствуете себя основными?

– Рано еще о таком говорить. Я только приехал, а он уже призывался, – сказал Миранчук. - Впереди еще много работы. Безусловно, приятно здесь находиться, это придает уверенности.

– Брат делал подсказки на сборе?

– Да нет, я в принципе сам все понимаю (улыбается).

– Насколько отличаются тактические схемы здесь и в "Локомотиве"?

– С каждым днем становится больше ясности, все лучше понимаю свои функции на поле при обороне и атаке. Если говорить об отличиях, та же схема в пять защитников - все похоже, только есть маленькие нюансы. На атаку стараемся играть и здесь, и в клубе. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с "Динамо", встреча состоится на "Арене Химки" и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Антона Миранчука