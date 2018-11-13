Антон Миранчук: "Первые пять минут было тяжело различать сестер Авериных"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал совместную тренировку с гимнастками сестрами Диной и Ариной Авериными в расположении национальной команды. Он принял участие в тренировке со своим братом Алексеем.

– Дзюбы сейчас нет, кто теперь душа национальной команды?

– Не знаю даже, сложно сказать. Такого яркого человека нет. Более спокойно все настраиваются на игру. Нет яркого лидера, как Дзюбы. Каждый разговаривает друг с другом.

– Ари – новичок в сборной, но вы его хорошо знаете по "Локомотиву".

– Много играли с ним, хороший нападающий. Я к нему отлично отношусь. Хорошее взаимопонимание.

– Как появилась идея с сестрами Авериными?

– Я думал девочки маленькие, а им по 20 лет уже, удивились. Хорошие, миленькие девочки. Мы хорошо пообщались, весело провели время. Мы провели пару финтов, они нам тоже какие-то вещи показали. Первые минут пять их тяжело было различать, а потом было видно, что есть отличия, как и у нас с Лешей. На самом деле оказалось много общего. Они начали интересоваться футболом после чемпионата мира. (Александр Рогулев)