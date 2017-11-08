Антон Миранчук: "Перед матчем с Аргентиной вообще не страшно"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" отметил, что не удивлен непростому отбору Аргентины на чемпионат мира-2018. Также россиянин считает, что аргентинская команда очень зависима от форварда Лионеля Месси.

– Не страшно перед Аргентиной?

– Вообще нет.

– На чемпионат мира команда пробилась с трудом. Следили?

– Выйти из квалификации в Южной Америке дорогого стоит. Там сборные – просто бешеные! Все игроки из топ-чемпионатов. Я вот смотрел последнюю игру Аргентины, с Эквадором. Аргентинцев возили прилично, но Месси оформил хет-трик.

– Аргентина зависима от Месси?

– Так и есть. С ним одна команда, без него – другая. Хотя вот Икарди (форвард "Интера". – Прим. "СЭ") хет-трик сделал в дерби с "Миланом".

Полное интервью с Антоном Миранчуком