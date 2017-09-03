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17:55 | Футбол — Сборная России

Антон Миранчук открыл счет в матче Россия - "Динамо"


Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил первый мяч в товарищеской игре против "Динамо". Хавбек отметился точным ударом из-за пределов штрафной на 22-й минуте. Отметим, что мяч влетел в ворота столичного клуба после рикошета от защитника Владимира Рыкова.

Напомним, что для Антона Миранчука игра на "Арене Химки" стала дебютной в майке национальной команды.

Трансляция матча Россия – "Динамо"

Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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