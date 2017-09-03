Антон Миранчук открыл счет в матче Россия - "Динамо"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил первый мяч в товарищеской игре против "Динамо". Хавбек отметился точным ударом из-за пределов штрафной на 22-й минуте. Отметим, что мяч влетел в ворота столичного клуба после рикошета от защитника Владимира Рыкова.
Напомним, что для Антона Миранчука игра на "Арене Химки" стала дебютной в майке национальной команды.
Трансляция матча Россия – "Динамо"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияДинамо 1:0 22' Антон Миранчук (@fclokomotiv) pic.twitter.com/ot7gqa5cpA