Антон Миранчук открыл счет в матче Россия - "Динамо"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил первый мяч в товарищеской игре против "Динамо". Хавбек отметился точным ударом из-за пределов штрафной на 22-й минуте. Отметим, что мяч влетел в ворота столичного клуба после рикошета от защитника Владимира Рыкова.

Напомним, что для Антона Миранчука игра на "Арене Химки" стала дебютной в майке национальной команды.

Трансляция матча Россия – "Динамо"