Антон Миранчук: "Нашел ли Черчесов способ различать меня и брата? Он и не путал нас никогда"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук отметил, что главный тренер Станислав Черчесов никогда не путал его с братом Алексеем. Он также добавил, что можно сказать, что они приняли эстафету от братьев Березуцких в национальной команде.

– Нашел ли Черчесов способ нас различать? Думаю, он и не путал нас никогда, – сказал Миранчук. – На первом же собрании дал понять, что различает нас. Мы сами тоже не собирались вводить его в заблуждение. Пока.

Мы приняли эстафету от братьев Березуцких? Можно и так сказать, почему нет.

Да, на тренировках мы с братом сразу встали в пару. Черчесов нас не разбивает. А смысл? Если мы на поле вместе, то и здесь надо находить взаимодействие. Мы и в клубе тоже всегда вместе. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с "Динамо", встреча состоится на "Арене Химки" и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Антона Миранчука