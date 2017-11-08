Антон Миранчук: "Месси или Роналду? Месси! Лео – креативный игрок"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" отметил, что ему больше нравится игра Лионеля Месси, чем Криштиану Роналду. Россиянин считает португальца игроком штрафной.

– С кем больше хотите сыграть в одной команде – с Месси или Неймаром?

– С Неймаром. Он мне больше нравится.

– Что сложнее: забрать у Месси майку или мяч?

– Классный вопрос, ха-ха! Наверное, все-таки мяч.

– Месси или Роналду?

– Месси! Лео – креативный игрок. Он может начать атаку с центра поля, обвести троих или красиво исполнить "стеночку" и закончить голом. А Роналду – голеадор, игрок штрафной. Не то чтобы мне такие не по духу, просто его игра меньше нравится.

Полное интервью с Антоном Миранчуком