Анхель Ди Мария: "Матч против России получился тяжелым. На чемпионате мира не будет слабых команд"

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария после товарищеского матча против России (1:0) отметил, что его команда была фаворитом минувшей встречи, но соперник оказал серьезное сопротивление. Хавбек подчеркнул, что на предстоящем чемпионате мира-2018 не будет слабых команд.
– Действительно вам пришлось тяжело со сборной России?
– Это правда. Мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд. Даже если на бумаге соперник слабее нас, как то было в матче с Россией, то мы не должны расслабляться. (Павел ГУРЕВИЧ, Егор БЫЧКОВ)
Эугенио
Игроки и так богатые, говорят все досталось боллбоям и массажистам...А еще и водиле автобуса.
20:41
joker-999
Анхель, а правда, что за матч команда получит миллион долларов? И если - да, то по-сколько достанется игрокам?
19:32