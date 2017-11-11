19:26 | Футбол — Сборная России

Анхель Ди Мария: "Матч против России получился тяжелым. На чемпионате мира не будет слабых команд"

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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария после товарищеского матча против России (1:0) отметил, что его команда была фаворитом минувшей встречи, но соперник оказал серьезное сопротивление. Хавбек подчеркнул, что на предстоящем чемпионате мира-2018 не будет слабых команд.

– Действительно вам пришлось тяжело со сборной России?

– Это правда. Мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд. Даже если на бумаге соперник слабее нас, как то было в матче с Россией, то мы не должны расслабляться. (Павел ГУРЕВИЧ, Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Эугенио

Игроки и так богатые, говорят все досталось боллбоям и массажистам...А еще и водиле автобуса.

20:41

joker-999

Анхель, а правда, что за матч команда получит миллион долларов? И если - да, то по-сколько достанется игрокам?

19:32