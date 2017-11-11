Анхель Ди Мария: "Матч против России получился тяжелым. На чемпионате мира не будет слабых команд"

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария после товарищеского матча против России (1:0) отметил, что его команда была фаворитом минувшей встречи, но соперник оказал серьезное сопротивление. Хавбек подчеркнул, что на предстоящем чемпионате мира-2018 не будет слабых команд.

– Действительно вам пришлось тяжело со сборной России?

– Это правда. Мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд. Даже если на бумаге соперник слабее нас, как то было в матче с Россией, то мы не должны расслабляться. (Павел ГУРЕВИЧ, Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина