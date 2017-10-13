Андрей Воронин: "Сборную России критикуют? Она к этому привыкла"

Тренер-селекционер сборной Украины Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что сборная России должна была обыгрывать Иран в товарищеском матче. Встреча, напомним, завершилась со счетом 1:1.
– Видели матч России с Ираном?
– Только обзор. Вашу команду критикуют? Она уже к этому привыкла. Могу лишь сказать, что Россия обязана легко обыгрывать Иран. Тем более – вы хозяева чемпионата мира, а Иран – точно не топовая сборная.
– В целом, какое впечатление производит сборная Станислава Черчесова?
– Нельзя сравнивать официальные матчи с товарищескими – разные мотивации. Поэтому о силе команды судить сложно.
– А если говорить о результатах контрольных матчей?
– Корейцы забили четыре гола и проиграли – 2:4. Это сильно (смеется). Проблемы у сборной есть, но я не могу их обсуждать – тренерам виднее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Андрей Воронин
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Украины (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)