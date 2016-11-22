16:13 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Воронин: "Из Кокорина то героя делают, то смешивают с дерьмом"

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Бывший нападающий "Динамо" и "Байера" Андрей Воронин считает, что критика в адрес форварда "Зенита" и сборной России Александра Кокорина слишком жестока. По его мнению, Кокорин остается довольно качественным футболистом.

 
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– Справедлива критика в его адрес за не забитый Катару пенальти и нереализованный убойный момент в матче с Румынией?

– Да, читал, что пишут об этом. К сожалению, такое вот сейчас отношение журналистов к футболистам. Кокорина еще лет пять назад пресса "убивала". Потом, когда он начал забивать, из него сделали героя нации, называли будущим российского футбола. А дальше вновь смешали с дерьмом после истории с шампанским в Монако. Смолову тоже "доставалось". Говорили, что он недофутболист, а теперь хвалят. Так что через это надо пройти, доказывать свою состоятельность на футбольном поле.

– Значит, не понимаете журналистов, "прикладывающих" вашего бывшего одноклубника?

– Хотел бы призвать их меньше писать гадостей и тоже набраться терпения.

– Вы по-прежнему считаете Кокорина большим талантом?

– Понимаете, слово "талант" здесь уже неуместно. 20 лет подряд надежды не подают. Кокорин и Смолов как были, так и остаются, на мой взгляд, хорошими футболистами. Играют и в сборной, и в клубе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Воронина

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ziggy1976

смешать, но не взбалтывать (с)

16:52

Ботаникум

Кокоша - "герой нации"........ Это даже НЕ СМЕШНО, это - просто ДИАГНОЗ ДЛЯ НАЦИИ!!!

16:37

Разбанен досрочно

бездарный игрок. из него уже ничего путного не вырастет. давно можно ставить крест и забыть как очередное неудавшееся дарование.

16:26

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