Андрей Тихонов: "Сборной России не хватало процентов 60 - 70 игроков"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов после поражения подопечных Станислава Черчесова от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил, что у нашей команды большие проблемы в обороне. По словам Тихонова, болельщикам надо поддерживать команду до конца.

- Какие выводы можно сделать по этой игре?

- Части футболистов не было в сборной и делать какие-то выводы сейчас не нужно. Считаю, что болельщикам надо поддерживать команду до конца. Все-таки это российская сборная. Ее игра может нравиться или не нравиться, но процентов 60 - 70 наших основных футболистов не выступало. К тому же сборная России только строится.

- Вы имеете в виду то, что болельщики аплодировали после матча ивуарийцам?

- Не то что аплодировали. Они свистели нашим футболистам. Я понимаю настрой болельщиков, они всегда хотят видеть победы и хорошие результаты. Но надо исходить из того, что есть. Думаю, в каких-то моментах нашу сборную нужно поддерживать.

- Какие-то светлые пятна в игре нашей команды вы видели?

- Я увидел, что у нас есть проблемы в обороне. Если в атаке могут появиться Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Смолов, то в защите у нас большие проблемы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)