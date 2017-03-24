21:38 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Тихонов: "Сборной России не хватало процентов 60 - 70 игроков"

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов после поражения подопечных Станислава Черчесова от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил, что у нашей команды большие проблемы в обороне. По словам Тихонова, болельщикам надо поддерживать команду до конца.

 
Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. Александр САМЕДОВ.С трибун кричали: "Где футбол?!" Россия проиграла Кот-д'Ивуару

- Какие выводы можно сделать по этой игре?

- Части футболистов не было в сборной и делать какие-то выводы сейчас не нужно. Считаю, что болельщикам надо поддерживать команду до конца. Все-таки это российская сборная. Ее игра может нравиться или не нравиться, но процентов 60 - 70 наших основных футболистов не выступало. К тому же сборная России только строится.

- Вы имеете в виду то, что болельщики аплодировали после матча ивуарийцам?

- Не то что аплодировали. Они свистели нашим футболистам. Я понимаю настрой болельщиков, они всегда хотят видеть победы и хорошие результаты. Но надо исходить из того, что есть. Думаю, в каких-то моментах нашу сборную нужно поддерживать.  

- Какие-то светлые пятна в игре нашей команды вы видели?

- Я увидел, что у нас есть проблемы в обороне. Если в атаке могут появиться Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Смолов, то в защите у нас большие проблемы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tigana.1982

За год до чемпионата мира пора бы уже определить костяк команды, постоянно его наигрывая и проверяя по паре-тройке игроков. Каждый раз менять две-трети состава - дорога в никуда!

22:48

Вгыгел

на поле между прочим сборная и вышла . в неё же кого попало не набирают . или набирают ?

22:02

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