Андрей Талалаев: "У Рауша характеристики немецкой машины, но как Жирков в атаке он сыграть не сможет"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев отметил, что со сдержанным оптимизмом относится к игре Константина Рауша в составе сборной России. Специалист подчеркнул, что при оборонительной игре Рауш будет крайне полезен национальной команде.

– Новые лица до чемпионата мира в сборной? Откровенно новых футболистов, я думаю, не будет, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – Вот по Раушу у меня сдержанный оптимизм. Качественный игрок, мне нравится, когда футболисты хорошо делают свое дело, но он играет в Германии показывает немецкий футбол, а у нас от игрока ждут еще небольшое чудо. А Рауш играет достаточно просто, квалифицированно, надежно, это стандартные характеристики немецких машин. Я с недавних пор пересел на немецкий автомобиль и понимаю это. Та же история и с Раушем: фейерверка не ждешь, но точно знаешь, что получишь.

Вот как Жирков ворваться в штрафную, обыграть троих и выдать голевую передачу... Раушу пока на это претендовать. А вот подстраховать, вовремя сместиться в опорную зону – эти свойства присущи немецким командам, в частности, "Кельну", за который он выступает, ну и ему лично.