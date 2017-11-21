Андрей Талалаев: "Сборная России в любом случае должна выходить из группы на чемпионате мира"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев высказал мнение, что для сборной России выход из группы на чемпионате мира-2018 станет небольшим праздником. Специалист подчеркнул, что необходимо понимать свое положение в рейтинге ФИФА и по качеству игры.

– Я на протяжении 20 лет говорю о том, что нам нужно отказаться от того, советского, когда у нас был фундамент, громадная страна и разносторонний футбол, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – Нужно понять, что сейчас выход из группы чемпионата мира – это уже для нас должно быть небольшим праздником. Я не говорю устраивать в честь этого выходной, но уровень развития футбола в стране не позволяет называть себя ведущей футбольной державой. Мы не нефутбольная страна, но при этом несмотря на то, что мы в первой корзине, мы должны понимать свое положение в рейтинге и качестве игры.

При этом нужно быть патриотом и верить в свою команду. Никто ранее не верил, что чемпионат мира пройдет в России. И мы должны выходить из группы вне зависимости от соперников, вне зависимости от футболистов, которые будут в обойме. А дальше – как повезет, в 2008 году же обыграли голландцев. Та сборная была опытнее, а сегодня у нас абсолютно новая команда с новыми лидерами, и эти футболисты имеют право на ошибку. Однако такие люди как Игорь Акинфеев должны стать балансом, передать все умение и опыт, дать возможность достичь команде результата, который бы позволил виду спорта номер 1 развиваться позитивно в нашей стране.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Жеребьевка финального турнира состоится 1 декабря в Москве.