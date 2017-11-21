01:34 | Футбол — Сборная России

Андрей Талалаев: "Переход из обороны в атаку у сборной России не на уровне ведущих команд"


Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев отметил, что приблизительный уровень игроков сборной России одинаков. Специалист также выразил надежду на то, что восстановившийся от травмы полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поможет национальной команде.

– Самое обидное то, что мы видим разные варианты игры сборной, но та ошибка, которая появилась у команды еще в начале года, по-прежнему остается, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – Быстрота перехода из атаки в оборону у нас пока не на уровне ведущих команд, нам есть над чем работать.

Приблизительный уровень игроков сборной одинаков. Нужно будет выбирать от качества взаимодействий, условно, Глушаков и Самедов, Головин и Дзагоев. Есть братья Миранчуки, которые подходят, а если смотреть и анализировать игру "Локомотива", то с точки зрения продуктивности Антон может фору Лехе дать. Очень приятно наблюдать за прогрессом этих футболистов. Но я очень надеюсь, что в оставшихся товарищеских матчах смогут принять участие все наши футболисты. Выздоровел Дзагоев – добавился креатив. Надеюсь, Зобнин придет в себя и будет востребован. Каррера показал, что он может сыграть практически на любой позиции, кроме, наверное, центрального нападающего.

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