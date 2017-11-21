Андрей Талалаев: "Нужно уважать решение Черчесова и закрыть полемику вокруг Игоря Денисова"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев отметил роль полузащитника сборной России Дениса Глушакова в товарищеском матче против сборной Испании (3:3). Также специалист подчеркнул, что необходимо с уважением отнестись к решению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова по Игорю Денисову.

– Если честно, мне кажется, полемику вокруг Игоря Денисова нужно закрыть и уважать решение главного тренера, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – Раз он принял такое решение, возможно, для многих и не позитивное, его все равно нужно уважать.

В матче с испанцами мы увидели, когда Глушаков исполнил роль нижнего опорника, и нам удалось и в прессинге сыграть, и минимизировать количество быстрых атак, которые докатились до наших ворот. Но мне кажется основным вопросом – это нападение в матче с Аргентиной. Увидев состав и расстановку мне стало понятно, чего хочет главный тренер. Но увидели ли мы это? Мне кажется, что нет. И матч с испанцами при другой тройке атакующих футболистов это доказал.