Андрей Талалаев: "Играй Кокорин в другом клубе - боролся бы за звание лучшего бомбардира со Смоловым"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев заявил, что считает Александра Кокорина лучшим российским нападающим. Специалист подчеркнул, что Кокорин и Федор Смолов могут играть вместе в сборной России.

– Многое зависит от стратегии на матч, но для меня Кокорин – абсолютно лучший нападающий, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – У него есть все качества, и при Манчини он это показывает, а я об этом говорил на протяжении пяти лет, но многие над этим смеялись. Перейди он в команду, которая играет со свободными зонами, а не просто загоняет соперника на его половину, мне кажется, Кокорин давно бы конкурировал со Смоловым за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

Все зависит от самого Александра. Неплохо сказал Рашид Рахимов, сравнивая Месси и Кокорина: "Если бы Лионель делал бы тот объем работы, что и Кокорин, он бы не смог творить так, как делает это сегодня". Но это так, немного натянутое сравнение, чтобы было больше эпатажа (улыбается). А если серьезно, то я считаю Кокорина футболистом, который может сделать в одиночку результат против команды, которая будет играть в контроль мяча.

Но Кокорин и Смолов могут играть и в паре, это было и в "Динамо", потом вмешался Кураньи, да и сами ребята думали немного о другом. Но они оба переросли эпатажный период, когда марка машины или одежда значили больше забитых мячей. Сегодня это два зрелых нападающих, которые могут играть в паре. Но большой вопрос – насколько качественным будут их взаимодействия, потому что когда есть один адресат, которому подносят мяч такие креативщики, как Миранчук, Кузяев, Дзагоев или даже Фернандес – один форвард проявляет себя ярче. По этой причине Смолов и сумел реализовать себя на последней линии. Поставлен удар, голевое чутье, плюс техника и пластика – что еще нужно? Но если их будет двое, возможно, это будет выглядеть не так ярко, зато размашисто, и общая атакующая мощь сборной станет еще сильнее.