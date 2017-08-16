Андрей Синицын: "Даже не знал о вызове в сборную, неожиданная новость"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын заявил, что рад вызову в сборную России на товарищеский матч против московского "Динамо". Футболист отметил, что это событие для него является большой ответственностью.

– Спасибо за поздравления! Я даже не знал, неожиданная новость, – цитирует "Р-Спорт" Синицына. – Пока сложно что-то сказать. Очень здорово, я рад этому вызову! Сам факт вызова в сборную России – это уже большая ответственность.

Напомним, что матч состоится 3 сентября. Помимо Синицына, главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал еще двух вратарей – Андрея Лунева и Александра Селихова.

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