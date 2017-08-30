Андрей Синицын: "Акинфеев стареет? Наоборот, вратари как вино - с возрастом становятся лучше"

Вратарь "Краснодара" и сборной России Андрей Синицын считает, что возраст не помешает игре голкипера ЦСКА и капитана национальной команды на Кубке конфедераций Игоря Акинфеева. Ранее вратарь "Зенита" Андрей Лунев, говоря о конкуренции с голкипером армейского клуба отметил, что тот "уже не молод".

- Лунев сказал, что Акинфеев стареет? Наоборот, вратари как вино - с возрастом становятся лучше, - отметил Синицын.

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