Андрей Семенов: "Стать новым Игнашевичем? Все приходит с опытом"

Защитник сборной России Андрей Семенов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что для прогресса любому футболисту необходимо доверие со стороны тренерского штаба, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Игрок подчеркнул, что в современном футболе выходящие на поле не имеют права на ошибку.

– Вы можете стать новым Игнашевичем?

– Все приходит с опытом, привыкаешь к определенному уровню. Сергей сказал недавно, что у него в свое время был шанс набить шишки, он ошибался, но ему все равно доверяли. А сейчас шанса на ошибку нет. Будем привыкать и двигаться вперед.