Андрей Семенов: "Сборная России, в принципе, нормально играла с Кот-д'Ивуаром"

Защитник сборной России Андрей Семенов отметил, что национальная команда понимала, как будет играть в товарищеском матче сборная Кот-д'Ивуара (0:2), но не смогла сохранить ворота сухими, информирует "Р-Спорт". Футболист "Терека" подчеркнул, что сборная хочет реабилитироваться перед болельщиками в контрольном матче против Бельгии (28 марта в Сочи).
– Что случилось с обороной сборной в эпизодах с пропущенными голами в матче с командой Кот-д'Ивуара?
– В эпизоде со вторым голом у нас возникло какое-то недопонимание, в результате чего соперник прошел к воротам и пробил. А в принципе, дело до опасных моментов у наших ворот не доходило. Оба мяча были забиты вследствие индивидуального мастерства.
– В целом по игре команда смотрелась не лучшим образом. В чем причина?
– В принципе, играли нормально. У нас были моменты, из которых можно было выжать побольше. Забей мы первыми, рисунок игры был бы совершенно другой. Мы знали, как будет играть команда соперника, но что-то не получилось, не получилось сыграть на ноль в обороне.
– В матче с ивуарийцами сборная России неплохо исполняла "стандарты", а вот точных ударов по воротам соперника не было…
– Да, мы выиграли все "стандарты", но не хватало каких-то сантиметров. "Стандарты" мы наигрывали, но везения в данном компоненте игры не было.
– В день матча у вас был день рождения. Команда как-то поддержала?
– Да что тут поддерживать, мы все взрослые люди. Всякое бывает, жизнь продолжается.
– На матч с бельгийцами настрой будет более серьезным?
– Хочется реабилитироваться после поражения. У нас на каждый матч настрой победный.
Старик Хотабыч
Аршавин, Жирков, теперь этот недоносок. Хороша сборная. Одни высказывания чего стоят. Правильно кто-то предложил, не приходить на матчи сборной, пока не научаться играть в ФУТБОЛ. Хотя, это мои фантазии...
13:11
resifi
Просто нет слов!!!
12:58
Rexik
Мальчик витает далеко в облаках. Верните его на землю, он от счастья, что попал в сборную, утратил чувство реальности.
12:23
Ботаникум
Если это "ТОРЖЕСТВО ПУКА" новоявленный "сбродник" именует "ПОБЕДНЫМ НАСТРОЕМ", то за выход из группы на ЧМ-2018 можно ГАРАНТИРОВАННО НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ - ТАКОЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО НИСХОДИТЬ! От "праздника самолюбования и самодовольства" ЭТОЙ "сбродной" так и веет "Домом-2" или "Петросяном"!
12:10
knyaz boltconskiy
Это не он при втором голе отлетел от игрока который забил?
11:57
Фемистоклюс
Какие игроки, такие и комментарии... Ни о чём!
11:56