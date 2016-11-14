16:34 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Семенов: "После поражения от Катара сборной России нужно побеждать Румынию"

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Защитник сборной России Андрей Семенов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что коллективу остается только побеждать в предстоящей встрече после поражения от Катара (1:2), передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист высказал мнение, что вокруг национальной команды много негатива.

– Читают ли игроки сборной прессу и как реагируют на публикации?

– Читаю новости. Много негатива вокруг сборной. А что нам остается? Реабилитироваться после игры с Катаром и побеждать Румынию.

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