Андрей Семенов: "После поражения от Катара сборной России нужно побеждать Румынию"

Защитник сборной России Андрей Семенов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что коллективу остается только побеждать в предстоящей встрече после поражения от Катара (1:2), передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист высказал мнение, что вокруг национальной команды много негатива.

– Читают ли игроки сборной прессу и как реагируют на публикации?

– Читаю новости. Много негатива вокруг сборной. А что нам остается? Реабилитироваться после игры с Катаром и побеждать Румынию.