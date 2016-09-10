02:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Семенов: "Не слышал, чтобы Черчесов жестко говорил с командой в перерыве матча с Ганой"

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Защитник сборной России Андрей Семенов подчеркнул, что товарищеские матчи с Турцией (0:0) и Ганой (1:0) показали, что команде не хватает сыгранности. Футболист отметил, что атмосфера в коллективе была профессиональная.

– Обновленная сборная России сыграла вничью в гостях с Турцией и добилась домашней победы над Ганой. Как оцените эти матчи? - вопрос Семенову.

– Результат хороший, но есть над чем работать. Видно, что у нас еще много несыгранности. По сравнению с Euro-2016 в сборной достаточно много новых людей. За неделю команды не делаются.

– Действительно ли в перерыве матча с Ганой Черчесов жестко поговорил с командой?

– Честно говоря, не слышал такого. Читал об этом и удивлялся. После игры – да, Станислав Саламович указал нам на ошибки, но в перерыве ничего не было.

– Какая сейчас атмосфера в сборной?

– Хорошая профессиональная обстановка. Все отдаются на тренировках, не жалеют себя. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Семенова

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