Андрей Семенов: "Игнашевич и Василий Березуцкий - хорошие игроки, но сборной нужно смотреть вперед"

Защитник сборной России Андрей Семенов отметил, что действующими лидерами команды являются вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник "Зенита" Юрий Жирков и полузащитник "Спартака" Александр Самедов, информирует "Р-Спорт". Футболист "Терека" подчеркнул, что главный тренер сборной Станислав Черчесов требует от игроков дисциплины как на поле, так и за его пределами.

– Чувствуете, что сборная серьезно обновилась?

– Конечно, это чувствуется. Три года прошло с чемпионата мира 2014 года. Состав команды процентов на 70 поменялся. Тренеры другие, у них другие требования, все изменилось.

– А изменился ли Станислав Черчесов по сравнению с тем временем, когда вы работали с ним в клубе?

– Никакой разницы нет. Он всегда требует от команды дисциплины, причем как на поле, так и вне его. Хочет, чтобы все выполняли его требования.

– Так же, как делал Фабио Капелло?

– Не назвал бы Капелло чересчур строгим. Да, у него все было разложено по полочкам, но строгости в нем я не заметил. В принципе, при всех тренерах в сборной была дисциплина.

– То есть Черчесов строже итальянца?

– Станислав Черчесов знает русский язык, а Капелло в этом смысле было тяжело. Думаю, не все его мысли можно было донести через переводчика.

– Сборную покинули многолетние лидеры – Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий. Какое у вас впечатление от работы с ними?

– Это хорошие игроки, что тут говорить. Но сборной нужно смотреть вперед. Впереди большой турнир. Сережа и Вася уже показывали себя на таких турнирах. Видимо, они понимают, что уже не смогут чем-то помочь команде. Но это значит, что на нас ложится двойная ответственность, и мы приложим все усилия, чтобы достойно заменить ребят.

– Есть ощущение, что этих людей не хватает?

– Вася всегда был душой коллектива, так что да. Не хватает и того же (травмированного нападающего Артема) Дзюбы, который постоянно юморит. Но ничего, жизнь продолжается.

– Кто теперь стал лидером команды?

– Бесспорно, это Игорь Акинфеев, Саша Самедов, Юра Жирков. Это лидеры, которые, думаю, поведут за собой команду.

– Вам 28 лет, лидеры обороны ушли из сборной. Чувствуете, что вот он – шанс?

– Да, задумываюсь об этом, понимаю, какая ответственность сейчас лежит на каждом центральном защитнике. В чемпионате у нас не так много игроков этого амплуа с российским паспортом. Но в первую очередь хочется себе самому доказать, что можешь играть на таком высоком уровне. Ну и тренерскому штабу хочется показать, на что я способен. Надеюсь, это удастся.

– "Терек" в чемпионате России по весне немного "посыпался". Не удивились своему вызову в сборную?

– Нет. Мы потеряли очки дома с "Уфой" по чистой случайности, а кроме того, играли с чемпионом и вице-чемпионом прошлого сезона. Вот следующие четыре матча станут показателем того, как мы подготовились зимой. По первым турам весны судить сложно, но провального футбола мы не показали.

– Сборная России играет в три центральных защитника. Насколько вам привычна эта схема, тяжело ли перестраиваться?

– Главный тренер все доходчиво объясняет, но какие-то моменты все равно не сразу приходят. Мы и в "Тереке" сейчас схему с тремя центральными защитниками отрабатываем иногда как альтернативную. Но недопонимание пока все равно есть. На тактических занятиях все прекрасно понимаешь, но на поле порой бывает сумбур. Это все придет с опытом и практикой.