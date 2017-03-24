Андрей Семенов: "Хотелось себе подарок преподнести, мог забить со "стандарта"

Защитник сборной России Андрей Семенов после поражения от команды Кот-д'Ивуара (0:2) в контрольном матче отметил, что соперник забил великолепный гол. По его словам, команда контролировала мяч, но создавала не так много моментов, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Да, у меня день рождения, и я мог себе сделать подарок, когда появился шанс забить со стандарта, но не получилось, - отметил Семенов.



- Было недопонимание между игроками?



- Да нет, в принципе все прекрасно понимали, только индивидуальные действия одного игрока соперника привели к пропущенному голу. По владению мячом, по моментам превзошли противника, но нам игрок сборной Кот-д'Ивуара забил выдающийся гол.



- Ждали таких действий от соперника? Разбирали его по персоналиям?



- Знали, как будет играть Кот-д'Ивуар, но он не сделал в принципе ничего в атаке, кроме этих двух моментов, после которых нам забили. Эти два гола... может, действиетлньо какая-то несыгранность у нас и индивидуальное мастерство у соперника.



- Из положительного что отметите?



- Неплохо контролировали мяч. Но не удавалось подходить к воротам соперника и создавать какие-то опасные моменты.



- Уже был какой-то разбор по горячим следам?



- Нет, не было. Думаю, на следующий день состоит разбор игры, нам объяснят каждую ошибку.



- Что скажете о болельщиках?



- Тяжелый вопрос...