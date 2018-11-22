Андрей Семенов: "Этот год выдался довольно непростым для сборной России"

Защитник сборной России Андрей Семенов ​подвел итоги года для национальной команды. По его мнению, выступление на чемпионате мира-2018 перекрывает все неудачи в товарищеских матчах.

– Этот год выдался довольно непростым для нашей команды, – цитируют "Известия" Семенова. – Было проделано много работы. Считаю, что наше выступление на чемпионате мира и тот результат, которого мы добились, перекрывают все неудачи в контрольных матчах.