Андрей Семенов: "Этот год выдался довольно непростым для сборной России"

Защитник сборной России Андрей Семенов подвел итоги года для национальной команды. По его мнению, выступление на чемпионате мира-2018 перекрывает все неудачи в товарищеских матчах.
– Этот год выдался довольно непростым для нашей команды, – цитируют "Известия" Семенова. – Было проделано много работы. Считаю, что наше выступление на чемпионате мира и тот результат, которого мы добились, перекрывают все неудачи в контрольных матчах.
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