Андрей Семенов: "Черчесову проще достучаться до игроков, чем Капелло"

Защитник сборной России Андрей Семенов подчеркнул в интервью "Известиям", что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не изменился с тех пор, когда возглавлял "Амкар". Он также выразил мнение, что российскому специалисту легче достучаться до футболистов, чем итальянцу Фабио Капелло.

– В "Амкаре" вы работали с нынешним тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Сильно ли он изменился с тех пор?

– Нет, Станислав Саламович по-прежнему гнет свою линию. Что в "Амкаре", что в сборной у него на первом месте стоит дисциплина, ответственность, и он всегда отлично мотивирует футболистов.

– При ком дисциплина в сборной была строже: при Фабио Капелло или при Станиславе Черчесове?

– Не хочется сравнивать. Оба этих тренера любят дисциплину. Просто Станислав Саламович – русскоговорящий специалист и ему проще достучаться до игроков.