Андрей Перегудов: "Уверен, что товарищеский матч России и Турции состоится на "Динамо"

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов выразил уверенность, что товарищеский матч сборных России и Турции пройдет на реконструированной арене в Петровском парке. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что игра пройдет, скорее всего, на "Динамо" или "Локомотиве".

– Мы планируем провести официальное открытие стадиона пятого июня, – сказал Перегудов. – В это день на арене пройдет первый матч с заполнением трибун. Это будет последняя товарищеская встреча сборной России перед чемпионатом мира. Пока планируется встреча со сборной Турции. Сам футбольный стадион был готов еще в октябре, и сейчас идут работы по арене и примыкающим зонам. Сделаем все, чтобы объект был полностью сдан в эксплуатацию именно в это время, потому что матч нашей сборной – важный.

– На днях Виталий Мутко сказал, что игру пятого июня могут перенести на "Локомотив".

– Он сказал по-другому. Я читал цитату. Он заявил, что матч может состояться на "ВТБ Арене" или на "Локомотиве". Ни о каком переносе речь не шла.

– То есть вы можете с уверенностью сказать, что матч с Турцией пройдет на "Динамо"?

– Я говорю об этом с уверенностью, потому что мы все для этого делаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)