Андрей Лунев: "Трешку получил за первый тайм. Немцы могли загнать нас в яму"

Вратарь сборной России Андрей Лунев заявил, что не получил удовлетворения от контрольной игры против национальной команды Германии (0:3).

- У меня нет никакой психологической ямы, - приводит слова Лунева РИА Новости. - Немцы очень понравились, тактически, физически, технически, просто сумасшедший футбол. Первый мяч мог тащить, но неправильное решение, начал гадать, хотя можно было играть по мячу, был бы шанс тогда отбить.

Какое может быть удовлетворение, трешку получил за первый тайм. Это хорошо, что они еще расслабились чуть-чуть, а то точно могли в яму загнать (смеется). Может, и мы где-то добавили, или они сбавили, не знаю, второй тайм совершенно другой был, нежели первый.

Сборная России в ноябре проведет еще один матч: против национальной команды Швеции в рамках Лиги наций (20 ноября).

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