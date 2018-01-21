Андрей Лунев: "Сотрясение в матче с Испанией – это ерунда: время, и все"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба заявил, что не видит ничего страшного в сотрясении, полученном в матче против сборной Испании. Футболист рассказал, что как соперник принес ему извинения, и как доктора запрещали ему самостоятельно подниматься после удара.
– Вообще получается с этой точки зрения странный год: то эта штанга в игре с ЦСКА…
– Не говорите. Вообще ужасно. В этом плане – как-то не очень, потому что то одно, то другое, то третье.
– Наверное, штанга с ЦСКА ни в какое сравнение не идет с тем, что произошло со сборной Испании. Как это все выглядело вашими глазами?
– Да никак: пошел на мяч, раз – ударили… В этом нет ничего страшного. Игровой момент, ничего такого фатального.
– Картинка была страшной!
– Для окружающих – может быть, а так-то все нормально было. Ну, разбили, ну и ладно – игровой момент, ничего такого страшного не было. Главное, что все без последствий, все закончилось. Сотрясение – это ерунда: время, и все.
– То есть Морено не должен извиняться перед вами?
– Ну, извинился – все нормально. Игровой момент: ну не успел он перепрыгнуть, ну бывает такое. Есть такие футболисты, которые идут до конца. Ничего страшного.
– А он извинился?
– Он заходил в раздевалку. Правда, я так лежал там… Зашел, что-то сказал, я все равно не знаю.
– Вообще казалось, что вы без сознания лежите.
– Ну я на секундочку отключился, потом нормально, пришел в себя. Доктора подбежали. Я думаю, все нормально, потом смотрю: кровь у меня.
– Наверное, это болевой шок, адреналин…
– Может быть, и можно было выбить там разок, оставалось всего две минутки до конца.
– То есть вы рвались в ворота?
– Только я начал подниматься – меня сразу положили, и все, говорят: "Лежи!" Там две минуты оставалось, ничего страшного.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-21-andrey-lunev-nuzhno-s-nulya-dokazyvat-chto-ty-dostoin-igrat.htm
defender_8
Сотрясение - это не ерунда. Необходимо лечение и время. Дурачков после не леченых черепно-мозговых травм более чем.
11:31