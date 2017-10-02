Андрей Лунев: "После игры с "Анжи" в Каспийске поле в Новогорске - словно "Олд Траффорд"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев заявил о том, что после матча 12-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:2) в Каспийске он, выйдя на поле базы национальной команды в Новогорске, почувствовал себя как на газоне арены "Манчестер Юнайтед".

2 октября национальная команда в УТЦ "Новогорск" начала подготовку к контрольным матчам с Кореей и Ираном. Напомним, что встреча с корейцами пройдет 7 октября в Москве, игра с иранцами - 10 октября в Казани.

"После Каспийска поле в Новогорске – словно "Олд Траффорд", – сказал Лунев. (Филипп ПАПЕНКОВ)