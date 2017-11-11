20:28 11 ноября | Футбол — Сборная России

Андрей Лунев: "Попросил Краневиттера дать мне футболку Ромеро"

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Вратарь сборной России Андрей Лунев после товарищеского матча против Аргентины (0:1) выразил восхищение обновленным стадионом "Лужники". Голкипер также похвалил за игру своего товарища по команде Игоря Акинфеева.

– Я попросил Краневиттера (игрока "Зенита"Прим. "СЭ"), чтобы он дал мне футболку Серхио Ромеро, – сказал Лунев. – Так и обменялись.

– Как вам игра Акинфеева?

– Что ни говори, но он был настоящим демоном (улыбается).

– В раздевалке перед игрой с каким настроем выходили ребята?

– Особенного волнения в их глазах я не видел, это была товарищеская игра. Нужно выходить на поле, играть в свой футбол и спокойно делать то, что умеешь.

– Какие впечатления от "Лужников"?

– Я здесь с детства, вижу, как все изменилось. То, что было, и то, что сейчас – это два совершенно разных стадиона. Изменения прошли только в лучшую сторону (Павел ГУРЕВИЧ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина

результаты опроса
30447 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Аргентиной?
Игорь АКИНФЕЕВ
58.1%
МАРИУ ФЕРНАНДЕС
0.6%
Георгий ДЖИКИЯ
1.9%
Виктор ВАСИН
0.6%
Федор КУДРЯШОВ
0.2%
Константин РАУШ
9.1%
Денис ГЛУШАКОВ
19.5%
Далер КУЗЯЕВ
1.7%
Александр КОКОРИН
1.3%
Федор СМОЛОВ
0.7%
Дмитрий ПОЛОЗ
0.3%
Игорь СМОЛЬНИКОВ
0.2%
Алан ДЗАГОЕВ
1.8%
Александр ЕРОХИН
0.2%
Алексей МИРАНЧУК
1.1%
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ
2.6%
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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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Океан

Они вообще играли? Или думали только о том как замутить футболку у Аргентины? По ходу доя этого и организовывали матч...

20:57 11 ноября