Андрей Лунев: "Попросил Краневиттер дать мне футболку Ромеро"

Вратарь сборной России Андрей Лунев после товарищеского матча против Аргентины (0:1) выразил восхищение обновленным стадионом "Лужники". Голкипер также похвалил за игру своего товарища по команде Игоря Акинфеева.

– Я попросил Краневиттера (игрока "Зенита" – Прим. "СЭ"), чтобы он дал мне футболку Серхио Ромеро, – сказал Лунев. – Так и обменялись.

– Как вам игра Акинфеева?

– Что ни говори, но он был настоящим демоном (улыбается).

– В раздевалке перед игрой с каким настроем выходили ребята?

– Особенного волнения в их глазах я не видел, это была товарищеская игра. Нужно выходить на поле, играть в свой футбол и спокойно делать то, что умеешь.

– Какие впечатления от "Лужников"?

– Я здесь с детства, вижу, как все изменилось. То, что было, и то, что сейчас – это два совершенно разных стадиона. Изменения прошли только в лучшую сторону (Павел ГУРЕВИЧ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина