Андрей Лунев: "Пока не знаю, получится ли полноценно готовиться к матчам сборной"

Вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунев сказал, что информация о его физическом состоянии появится в ближайшее время. Голкипер из-за повреждения голеностопа пропустил матч 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

Сегодня, 12 марта, Лунев был включен главным тренером сборной Станиславом Черчесовым в состав на товарищеские игры против Бразилии (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск).

- Состав пока не видел, не могу по нему что-то сказать, - цитирует ТАСС Лунева. - Что касается моего состояния, то я сейчас занимаюсь, делаю обследование. Думаю, сегодня вечером или завтра утром будет какая-то информация, а пока делаем процедуры. Как только будем иметь информацию на руках, тогда и будем детально знать, получится ли полноценно готовиться к матчам.

С такими соперниками интересно играть. Не люблю выделять кого-то персонально, мне нравится просто играть в футбол, не имеет значения, кто против тебя. Хорошие исполнители - это здорово, будет интересный футбол. У тех же бразильцев, думаю, что и без Неймара (нападающий "ПСЖ" из-за тяжелой травмы выбыл из строя и пропустит предстоящий матч. - Прим. "СЭ") хватает кому играть не менее качественно.

Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией