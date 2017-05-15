Андрей Лунев: "Очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил на меня внимание"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев обрадовался попаданию в расширенный список сборной России. На данный момент главный тренер национальной команды Станислав Черчесов огласил список из 30 фамилий.

- Очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил на меня внимание, - сказал Лунев. - Впереди у нас две игры в чемпионате и все мысли сосредоточены на них. Необходимо показать свой максимум.

Напомним, что по окончании чемпионата России будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии. (Сергей АСТАХОВ)

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