Андрей Лунев - об игре за сборную России: "Представлять страну - большая честь"

Голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев заявил, что считает большой честью возможность выступать за национальную команду. 26-летний вратарь также добавил, что старается качественно выполнять свою работу.

- При любом раскладе надо делать свое дело - и в клубе, и в сборной, - цитирует Лунева официальный сайт УЕФА. - Помимо того, что это мое любимое занятие, это еще и моя работа. Поэтому к ней нужно подходить ответственно и просто качественно выполнять свое дело, не обращая внимания на конкурентов. Жалко, что Игорь Акинфеев ушел из сборной. С ним было интересно. Прежде всего, он был хороший человек, но жизнь, как говорится, идет вперед.



Защищать честь страны - большая честь, представлять ее на международной арене, играть с гербом на сердце. Ответственность, понятное дело, высокая, но свое дело надо качественно выполнять в любом случае.

Напомним, Лунев был вызван в сборную России для участия в товарищеском матче с Германией (15 ноября) и встречи со Швецией в рамках Лиги наций 20 ноября.

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