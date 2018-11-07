18:04 | Футбол — Сборная России

Андрей Лунев - об игре за сборную России: "Представлять страну - большая честь"

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Голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев заявил, что считает большой честью возможность выступать за национальную команду. 26-летний вратарь также добавил, что старается качественно выполнять свою работу. 

- При любом раскладе надо делать свое дело - и в клубе, и в сборной, - цитирует Лунева официальный сайт УЕФА. - Помимо того, что это мое любимое занятие, это еще и моя работа. Поэтому к ней нужно подходить ответственно и просто качественно выполнять свое дело, не обращая внимания на конкурентов. Жалко, что Игорь Акинфеев ушел из сборной. С ним было интересно. Прежде всего, он был хороший человек, но жизнь, как говорится, идет вперед. 

Защищать честь страны - большая честь, представлять ее на международной арене, играть с гербом на сердце. Ответственность, понятное дело, высокая, но свое дело надо качественно выполнять в любом случае.

Напомним, Лунев был вызван в сборную России для участия в товарищеском матче с Германией (15 ноября) и встречи со Швецией в рамках Лиги наций 20 ноября.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000990/match=2025225/prematch/preview/index.html

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