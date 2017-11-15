Андрей Лунев: "Не волнуйтесь, со мной все нормально!"

Голкипер сборной России Андрей Лунев пообещал вернуться на поле в ближайшее время после травмы, полученной в товарищеском матче с Испанией (3:3). Напомним, что повреждение вратарь получил в концовке игры, с поля его увезли в больницу.
– Не волнуйтесь, со мной все нормально! – сказал Лунев. – Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!
Лунев прошел обследование и проведет ночь в больнице
Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
sogazik
мужик!
01:55
bvb1987
здоровья!
01:35
Сунтар
Поправляйся, Андрей!
01:32
Фанхио
Молодец!
01:31
bob1917
Здоровья! Спасибо за игру.
01:26