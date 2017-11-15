Андрей Лунев: "Не волнуйтесь, со мной все нормально!"

Голкипер сборной России Андрей Лунев пообещал вернуться на поле в ближайшее время после травмы, полученной в товарищеском матче с Испанией (3:3). Напомним, что повреждение вратарь получил в концовке игры, с поля его увезли в больницу.

– Не волнуйтесь, со мной все нормально! – сказал Лунев. – Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!

Лунев прошел обследование и проведет ночь в больнице