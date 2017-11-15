01:22 | Футбол — Сборная России

Андрей Лунев: "Не волнуйтесь, со мной все нормально!"

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Голкипер сборной России Андрей Лунев пообещал вернуться на поле в ближайшее время после травмы, полученной в товарищеском матче с Испанией (3:3). Напомним, что повреждение вратарь получил в концовке игры, с поля его увезли в больницу.

– Не волнуйтесь, со мной все нормально! – сказал Лунев. – Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!

Лунев прошел обследование и проведет ночь в больнице

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (5)
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sogazik

мужик!

01:55

bvb1987

здоровья!

01:35

Сунтар

Поправляйся, Андрей!

01:32

Фанхио

Молодец!

01:31

bob1917

Здоровья! Спасибо за игру.

01:26