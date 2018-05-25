17:54 | Футбол — Сборная России

Андрей Лунев: "Мог играть в "Реале", если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова"

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Вратарь "Зенита" и сборной России  Андрей Лунев отметил, что сожалеет об упущенном времени. По словам игрока, он мог сейчас играть в "Реале".  

- Черчесов, когда заканчивал играть, сказал: "Если бы в начале своей карьеры я был таким умным, как сейчас, то играл бы не в "Тироле", а в "Манчестере". У вас есть мечта играть в иностранном клубе?

- Конечно. Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, тоже, наверное, мог играть в "Реале".

- С таким же успехом могли поехать в иностранный клуб и там сесть на лавку.

- Мне кажется, всегда есть возможность доказать. Нужно работать и все. Хотя есть очевидные вещи. Ты же не поедешь под Нойера, который лучший вратарь мира? 

В прошедшем сезоне 26-летний Лунев провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах и пропустил 20 мячей.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_interview/20180525/1137311729.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

Но у тебя мяч вместо головы...хах

18:02

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