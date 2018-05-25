Андрей Лунев: "Мог играть в "Реале", если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отметил, что сожалеет об упущенном времени. По словам игрока, он мог сейчас играть в "Реале".
- Черчесов, когда заканчивал играть, сказал: "Если бы в начале своей карьеры я был таким умным, как сейчас, то играл бы не в "Тироле", а в "Манчестере". У вас есть мечта играть в иностранном клубе?
- Конечно. Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, тоже, наверное, мог играть в "Реале".
- С таким же успехом могли поехать в иностранный клуб и там сесть на лавку.
- Мне кажется, всегда есть возможность доказать. Нужно работать и все. Хотя есть очевидные вещи. Ты же не поедешь под Нойера, который лучший вратарь мира?
В прошедшем сезоне 26-летний Лунев провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах и пропустил 20 мячей.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_interview/20180525/1137311729.html
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Манчестер Юнайтед
- Тироль
- Андрей Лунев
ValeraK
Но у тебя мяч вместо головы...хах
18:02