Андрей Лунев: "Мог играть в "Реале", если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев отметил, что сожалеет об упущенном времени. По словам игрока, он мог сейчас играть в "Реале".



- Черчесов, когда заканчивал играть, сказал: "Если бы в начале своей карьеры я был таким умным, как сейчас, то играл бы не в "Тироле", а в "Манчестере". У вас есть мечта играть в иностранном клубе?

- Конечно. Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, тоже, наверное, мог играть в "Реале".

- С таким же успехом могли поехать в иностранный клуб и там сесть на лавку.

- Мне кажется, всегда есть возможность доказать. Нужно работать и все. Хотя есть очевидные вещи. Ты же не поедешь под Нойера, который лучший вратарь мира?



В прошедшем сезоне 26-летний Лунев провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах и пропустил 20 мячей.