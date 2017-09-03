Андрей Лунев: "Как будто попала сказку!"

Вратарь сборной России Андрей Лунев после товарищеского матча с "Динамо" (3:0) отметил, что нормально себя чувствует. Голкипер подчеркнул, что в национальной команде сложился дружный коллектив.

– В начале сбора уезжали на обследование. Как сейчас самочувствие?

– Все нормально, терпимо.

– Насколько все понравилось в сборной?

– Все хорошо, познакомились с ребятами. Хотя многих я и до этого знал. Коллектив дружный, все хорошо.

– Не создается ощущение сказки? Еще недавно были запасным в "Уфе", а сейчас в сборной и "Зените" выступаете.

– Конечно! Кроме как сказкой это и сложно назвать. Впереди еще еврокубковые матчи. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"