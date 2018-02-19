Андрей Лунев: "Если Россия выиграет в финале ЧМ-2018, будет нормалек"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью "Российской газете" дал понять, что надеется на победу сборной России на чемпионате мира-2018. Лунев на данный момент провел за национальную команду два официальных матча - с Ираном (1:1) и Испанией (3:3) - и пропустил 4 мяча.
- Вы наверняка будете в обойме на ЧМ-2018. Сыграть вместо Акинфеева в официальных матчах можно только если у Игоря травма?
- Этот вопрос надо Станиславу Саламовичу Черчесову задавать.
- Какой результат должен быть у сборной России, чтобы вы сказали - "Это "нормалек".
- Если выиграем в финале, будет "нормалек".
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/02/19/vratar-sbornoj-rossii-i-zenita-rasskazal-o-strashnoj-travme.html
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Андрей Лунев
wilde
А Луневу всё по "нормальку"...
23:05
KuziakaPm
Проверьте его на допинг.
22:02
andrtsch
Андрюша-неадекват, это где такую траву продают? )) Вам бы, уродцам, аравию ущербную одолеть, мечтай лучше об этом!
21:43