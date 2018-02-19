Андрей Лунев: "Если Россия выиграет в финале ЧМ-2018, будет нормалек"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью "Российской газете" дал понять, что надеется на победу сборной России на чемпионате мира-2018. Лунев на данный момент провел за национальную команду два официальных матча - с Ираном (1:1) и Испанией (3:3) - и пропустил 4 мяча.

- Вы наверняка будете в обойме на ЧМ-2018. Сыграть вместо Акинфеева в официальных матчах можно только если у Игоря травма?

- Этот вопрос надо Станиславу Саламовичу Черчесову задавать.

- Какой результат должен быть у сборной России, чтобы вы сказали - "Это "нормалек".

- Если выиграем в финале, будет "нормалек".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").